Умер легендарный японский актер Тацуя Накадай

На этой неделе стало известно, что в возрасте 92 лет скончался легендарный японский киноактер Тацуя Накадай. По данным СМИ, он умер 8 ноября в Токио от пневмонии.

Тацуя Накадай родился 13 декабря 1932 года Токио. Не будучи профессиональным актером, он дебютировал в кино в 1953-м. Был замечен режиссером Масаки Кобаяси, снимался в его трилогии "Жестокая история человечества" и фильме "Харакири". Играл в картинах Акиры Куросавы – "Телохранитель", "Отважный самурай", "Рай и ад", "Тень воина", "Ран". Всего за более чем полувековую кинокарьеру сыграл около 130 ролей. В 1975-м основал актерскую школу "Мумэйдзюку". В 2015 году был удостоен высшей культурной награды Японии – Ордена культуры.

В некрологах Накадая называют "многоликим" мастером – от самурайских эпосов до психологических драм – и ключевой фигурой "золотого века" японского кино.