Тимур Бекмамбетов создал программу Stanislavsky, которая обучает ИИ методу Станиславского

Продюсер Тимур Бекмамбетов вложил 5 миллионов долларов в разработку программы, которая обучает искусственный интеллект актерским навыкам по знаменитой системе Станиславского. Программа называется Stanislavsky. Она помогает не просто создать актера при помощи ИИ, но и обучить его с применением метода актерской техники Константина Станиславского.

По словам Бекмамбетова, ИИ-технологии в кино и индустрии развлечений уже перестали быть экспериментом – они прочно вошли в отрасль, и теперь стоит задача ответственного обучения этих систем

"ИИ пришёл навсегда. Мы должны обучать его осознанно", – цитирует продюсера Variety.

Цель программы – генерация цифровых актёров, способных не просто воспроизводить эмоции и движения, но погружаться в психологический контекст персонажа, как это делали великие актёры прошлого.

"Если персонаж смотрит в окно с грустным выражением лица, я не просто скажу ИИ: "Он грустит", – объясняет Бекмамбетов. – В промпте я использую систему Станиславского и напишу что-то вроде: Вчера у него умерла собака, и закат напоминает ему, как они играли вместе в парке".

"Речь не о том, что вы хотите, чтобы персонаж сделал, – добавляет он. – Речь о том, чтобы дать ему карту пути, *как* к этому прийти".

Кроме того, программа Stanislavsky помогает в производстве целых фильмов и сериалов. В программу можно загрузить сценарий, который она разбивает на сцены и кадры, которые в процессе работы режиссер может перестроить. Stanislavsky может стать единой платформой для взаимодействия всех ключевых специалистов – от оператора и художника-постановщика до монтажёра. Каждый из них может оставлять комментарии, обмениваться заметками и давать ИИ указания, чтобы точно подстроить визуальный стиль и драматургию фильма или сериала.

Бекмамбетов также рассказал, что в работе над своим новым фильмом он задействовал ИИ-технологии, чтобы создать предварительную визуальную версию фильма и представить её студии. Таким образом, продюсеры могли увидеть будущий проект еще до появления в нем актеров. Новый фильм Бекмамбетова – триллер "Милосердие" о человеке, у которого есть всего 90 минут, чтобы доказать свою невиновность перед судом, которым управляет ИИ. Главную роль в картине сыграл Крис Пратт. Фильм выйдет на экраны 23 января.