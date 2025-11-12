x
12 ноября 2025



Культура

Книга Эли Шараби вошла в топ-100 лучших книг 2025 года

Заложники
Литература
время публикации: 12 ноября 2025 г., 19:47 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 19:47
Книга Эли Шараби вошла в топ-100 лучших книг 2025 года
AP Photo/Ariel Schalit

Книга бывшего заложника Эли Шараби вошла в топ-100 книг 2025 года по версии журнала Time. Это уже не первое достижение книги "Заложник", в которой Шараби рассказывает о времени в плену. Изданная в Израиле, она стал самой быстро продаваемой книгой в истории израильского книгопечатания. Израильская ассоциация книгоиздателей наградила Шараби "Золотой книгой". После этого перевод книги на английский язык побил рекорды продаж и за рубежом. Изданная крупнейшим международным издательством Harper Influence (импринт HarperCollins Publishers), книга Шараби на английском языке поступила в продажу 7 октября 2025 года. И в первую же неделю побила рекорды продаж, оказавшись в списке мгновенных бестселлеров, который ведет газета "Нью-Йорк Таймс".

Эли Шараби, которому сейчас 52 года, был похищен 7 октября 2023 года из кибуца Беэри. Он провел в плену 491 день. Его жена Лиан и дочери – 16-летняя Ноя и 13-летняя Яэль – были убиты. Его брат Йоси также был захвачен в плен и погиб в плену. Его тело удалось вернуть только 14 октября 2025 года.

Культура
