Книга Эли Шараби вошла в топ-100 лучших книг 2025 года

Книга бывшего заложника Эли Шараби вошла в топ-100 книг 2025 года по версии журнала Time. Это уже не первое достижение книги "Заложник", в которой Шараби рассказывает о времени в плену. Изданная в Израиле, она стал самой быстро продаваемой книгой в истории израильского книгопечатания. Израильская ассоциация книгоиздателей наградила Шараби "Золотой книгой". После этого перевод книги на английский язык побил рекорды продаж и за рубежом. Изданная крупнейшим международным издательством Harper Influence (импринт HarperCollins Publishers), книга Шараби на английском языке поступила в продажу 7 октября 2025 года. И в первую же неделю побила рекорды продаж, оказавшись в списке мгновенных бестселлеров, который ведет газета "Нью-Йорк Таймс".

Эли Шараби, которому сейчас 52 года, был похищен 7 октября 2023 года из кибуца Беэри. Он провел в плену 491 день. Его жена Лиан и дочери – 16-летняя Ноя и 13-летняя Яэль – были убиты. Его брат Йоси также был захвачен в плен и погиб в плену. Его тело удалось вернуть только 14 октября 2025 года.