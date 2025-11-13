Рэперу Моргенштерну запрещен въезд в Литву на 10 лет "по соображениям госбезопасности"

Известному рэперу Моргенштерну (Алишеру Валееву) запрещен въезд в Литву на 10 лет "по соображениям государственной безопасности", сообщает DW.

"Запрет на въезд Моргенштерну в Литву вступает в силу немедленно и действует в течение 10 лет", – сказал агентству BNS Рокас Пукинскас из департамента миграции Литвы. По словам чиновника, такую меру инициировал литовский МИД. Власти провели проверку и пришли к выводу, что певец "может представлять угрозу государственной безопасности".

29 ноября в Вильнюсе должен был пройти концерт Моргенштерна, третий с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Я не могу сидеть сложа руки и наблюдать, как артист, не знающий, чей Крым, публично проявляет уважение к Путину", – заявлял ранее мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Алишер Моргенштерн эмигрировал из России в ноябре 2021 года. В мае 2022 года его признали "иноагентом". Весной 2024 года рэпер заявлял, что ему предлагали вернуться в Россию при условии, что он публично поддержит вторжение в Украину. "Я против войны. Меня не интересует государство. Я против того, чтобы люди умирали", – сказал тогда музыкант.

В сентябре 2024 года в России против него возбудили уголовное дело. В январе 2025 года его имущество в РФ арестовали.

После отъезда из России Моргенштерн основался в Дубае (ОАЭ ). В 2024 году ему запретили въезд в ОАЭ. Он жил в Таиланде и других странах. В 2025 году жил в Израиле, где проходил реабилитацию. На декабрь 2025 анонсирован его концерт в Тель-Авиве в рамках мирового тура.