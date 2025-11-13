Американский карикатурист выпустил книгу по рассказам еврейских детей, написанным до Холокоста

Американский карикатурист Кен Кримстайн (постоянный иллюстратор издания The New Yorker) опубликовал книгу комиксов "Когда я вырасту", в основе которой – шесть рассказов еврейских детей из Западной Европы, написанных в 30-е годы прошлого века. Рассказы в школьных тетрадях были обнаружены внутри труб органа в заброшенной церкви в Вильнюсе. Это шесть автобиографических сочинений еврейских подростков, выбранных из сотен работ, присланных на конкурс, организованный институтом YIVO в 1932 году. Цель конкурса заключалась в том, чтобы лучше понять жизнь еврейской молодежи Европы и общин, говоривших на идиш. Многие авторы этих рассказов погибли в Холокосте.

Кримстайн превратил найденные рассказы в графические романы и объединил в книгу "Когда я вырасту". В переведенном на иврит издании каждая глава представлена в двух форматах: полный перевод на иврит и графическое оформление, где в иллюстрациях сохранены отрывки из оригинала на идише для сохранения почерка авторов рассказов.

Это не первая работа карикатуриста с памятью о европейском еврействе и Холокосте. В 2010 году Кримстайн издал сборник сатирических еврейских карикатур "Kvetch as Kvetch Can: Jewish Cartoons". А в 2018 вышел его графический роман "The Three Escapes of Hannah Arendt" о жизни Ханны Арендт. Книга вошла в списки лучших книг года по версии изданий Kirkus Reviews и Booklist.