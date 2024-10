Пол Маккартни посетил синагогу в Чили на Йом-Кипур

В интернете появились фото- и видеозаписи молитвы в синагоге, в которой принял участие сэр Пол Маккартни. Знаменитый музыкант вместе с супругой, американской предпринимательницей еврейского происхождения Нэнси Шевелл, посетили синагогу Circulo Israelita de Santiago в Сантьяго, столице Чили, по случаю Йом-Кипура, сообщает Ynet.

Маккартни в настоящее время находится в туре по Южной Америке под названием "Got Back", который стартовал 1 октября с концерта в Монтевидео, Уругвай, и завершится 1 ноября в Боготе, Колумбия. Оттуда музыкант отправится в Коста-Рику и Мексику, а затем, в декабре, в Европу – до конца года у него запланированы выступления в Париже, Мадриде, Манчестере и Лондоне.

На 11 октября как раз выпала дата концерта сэра Пола в Сантьяго, на стадионе "Estadio Monumental".

Это первый тур Маккартни, в котором он исполняет со сцены вышедшую в прошлом году композицию "Now and Then", прощальную композицию The Beatles, выпущенную в 2023 году на основе демо-записи Джона Леннона второй половины 1970-х.