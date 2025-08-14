Директор кинофестиваля в Торонто о скандале вокруг фильма про 7/10: "Обвинения в цензуре – ложь"

Директор международного кинофестиваля в Торонто (TIFF) Кэмерон Бейли категорически отвергает обвинения в цензуре, выдвинутые против смотра после того, как фильм канадского режиссера Барри Эйверича "Дорога между нами: окончательное спасение", посвященный трагическим событиям 7 октября 2023 года в Израиле, сначала был включен в программу фестиваля, а потом исчез из нее.

Свой отказ показать картину в дирекции объяснили тем, что у авторов фильма нет прав на использование видеоматериалов, которые снимали террористы ХАМАСа во время атаки на Израиль. Свой отказ показать картину фестиваль также объяснил желанием предотвратить "потенциальную угрозу нарушений правопорядка".

Это решение фестиваля стало поводом говорить о предвзятости дирекции и цензуре в системе отбора фильмов. После лавины статей и обрушившейся на фестиваль критики директор смотра Кэмерон Бейли опубликовал заявление, в котором категорически отверг обвинения в цензуре.

"Хочу внести ясность: утверждения о том, что фильму отказали по цензурным соображениям, абсолютно ложны, – заявил Бейли. – Я по-прежнему намерен сотрудничать с режиссёром, чтобы выполнить требования TIFF для показа и обеспечить демонстрацию фильма на нынешнем фестивале. Я поручил нашей команде юристов работать с режиссёром над всеми возможными вариантами".

Пока непонятно, каким образом юридическая служба фестиваля собирается решить проблему авторских прав видеоматериала, который был снят террористами во время террористической атаки. Фильм "Дорогая между нами: окончательное спасение", который так и не был объявлен в начале месяца в числе участников документальной программы TIFF Docs, рассказывает об отставном генерале Армии обороны Израиля Ноаме Тивоне, который 7 октября утром получил от своего сына, журналиста Амира Тибона, сообщение об атаке и с одним пистолетом отправился спасать семью сына. По дороге он спас не одного жителя израильского севера. Добраться до дома Амира ему удалось лишь спустя восемь часов после начала атаки.