Фестиваль в Торонто отклонил фильм про 7 октября: "Нет разрешения использования кадров ХАМАСа"

Международный кинофестиваль в Торонто исключил фильм канадского режиссера Барри Эйверича "Дорога между нами: окончательное спасение", посвященный событиям 7 октября, из программы. Дирекция фестиваля утверждает, что в картине не соблюдено условие о "законном разрешении на использование отснятых материалов", а также из-за "потенциальной угрозы" серьезных нарушения порядка". Престижный фестиваль посчитал, что на использованные в фильме кадры нападения боевиков террористической организации ХАМАС авторы фильма должны были получить разрешение.

Фильм "Дорога между нами: окончательное спасение" рассказывает о генерале в отставке Ноаме Тибоне, который 7 октября 2023 года получил от своего сына, журналиста Амира Тибона сообщение о происходящем в кибуце Нахаль-Оз, отправился туда и восемь часов спасал раненых и пострадавших, вывозя их в безопасное место. Только к вечеру Тибону удалось прорваться к дому своего сына, который вместе с женой и детьми прятался от террористов в безопасной комнате. Впоследствии события этого дня Амир описал в книге "Линия борозды", которая вышла в сентябре 2024 года. После событий 7 октября Ноам Тибон стал одним из лидеров протеста против действий израильского правительства.

Авторы фильма "Дорога между нами" утверждают, что кинофестиваль в Торонто сначала взял картину в программу, но на прошлой неделе они обнаружили, что фильм пропал из анонсов смотра. Решение организаторов фестиваля хоть и имеет формальное объяснение, по предположениям кинематографистов, могло быть продиктовано соображениями безопасности – фестиваль хочет обезопасить себя от вероятных беспорядков со стороны пропалестинских активистов на фоне продолжающейся войны в Газе.

Сам фестиваль объяснил свое решение отсутствием у авторов фильма разрешения на использование кадров, отснятых террористами ХАМАСа и желанием "защитить кинофестиваль от возможных юридических последствий", а также "дать возможность фестивалю работать и справляться с известными и прогнозируемыми рисками, связанными с показом фильма на крайне чувствительную тему, если имеется потенциальная угроза серьезных нарушений порядка". Организаторы также подчеркнули, что имеют право принимать решение о включении или исключении фильмов из своей программы, если они посчитают, что участие картины "не принесет пользы фестивалю".

Создатели фильма заявили, что потрясены и огорчены позицией фестиваля, которая "подвергает цензуре решения собственных кураторов".

Кинофестиваль в Торонто уже не в первый раз оказывается в центре околополитического скандала. В прошлом году отборщики смотра включили в программу картину "Русские на войне", которая обеляла российских военнослужащих, воюющих в Украине, чем вызвали критику со стороны зрителей и профессионалов кино. Тогда же был показан фильм "Файлы Биби", смонтированный из слитых видео и аудио-материалов с допросов премьер-министра Биньямина Нетаниягу, членов его семьи и знакомых. Адвокаты Нетаниягу пытались добиться запрета на показ картины, однако он все-таки состоялся. Премьера фильма сопровождалась протестами противников израильского премьер-министра у кинотеатра. Другой показ – картины израильсколько режиссера Шеми Захрина "Вожделение" – был прерван акцией пропалестинских активистов, которые ворвались в зал.

В этом году Израиль будет представлять в Торонто фильм Ор Синай "Мама" с Евгенией Додиной в главной роли.