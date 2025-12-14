Gorillaz выпустили трек "Damascus" наполовину на арабском языке

Группа Gorillaz выпустили выпустили трек "Damascus" в соавторстве с "королем сирийского техно" Омаром Сулейманом, который исполняет свою часть песни на арабском. Песня впервые прозвучала 3 сентября 2025 года на "Mystery Show" в лондонской Copper Box Arena, а спустя две недели – на благотворительном концерте Together for Palestine на арене Уэмбли. Тогда песня была представлена с интро от рэпера Ясина Бея, который прочитал английский перевод "Молитвы угнетённых" имама Мухаммада ибн Насира ад-Даръи.

По звучанию композиция заметно "восточнее" привычных работ группы, что подчеркивается и названием. При её создании использовался материал сразу из двух демо эпохи Plastic Beach (2010): "Fresh Arrivals" и "Sunday Monday". "Damascus" стала финализированной версией черновой записи, известной поклонникам как Fresh Arrivals, над которой в то время вместе с Gorillaz работал Ясин Бей.

В начале декабря композиция неожиданно утекла в сеть через рекламный тизер Spotify, после чего 10 декабря была впервые представлена подписчикам Kong Card, а 12 декабря появилась в общем доступе.

"Damascus" войдёт в грядущий альбом Gorillaz – "The Mountain", релиз которого назначен на 20 марта 2026 года. Альбом станет одним из самых многоязычных в дискографии Gorillaz: на нём прозвучат песни на английском, арабском, хинди, испанском и языке йоруба.

Последний на сегодняшний день альбом группы, "Cracker Island", был выпущен в феврале 2023 года и включал коллаборации с Bad Bunny, Tame Impala и Стиви Никс. Пластинка была номинирована на "Грэмми" в категории "Лучший альтернативный альбом".