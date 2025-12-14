Суд вынес решение против серийного убийцы госсвидетелей Янива Загури

Семь лет длился судебный процесс против криминального авторитета Ниви (Янива) Загури: окружной суд Беэр-Шевы сегодня признал его причастным к трем убийствам, совершенным против свидетелей государственного обвинения и членов их семей. Новостная служба 12 канала ИТВ называет это дело одним из самых сложных дел об организованной преступности за последние десятилетия.

Суд установил, что Янивом Загури двигал мотив мести, и он предпринимал систематические усилия для реализации своих планов. Он стремился запугать людей, сотрудничающих с правоохранительными органами, и отправить угрожающее послание каждому, кто осмелится нарушить заговор молчания в криминальном мире.

В марте 2016 года была убита Двора Хирш, бывшая жена государственного свидетеля Таля Коркуса: ее убили за то, что она поддержала своего бывшего мужа, который выступил свидетелем обвинения против Загури и дал против него показания. Жестокое убийство произошло на глазах у ее детей.

Спустя несколько недель Загури покинул Израиль, но продолжал координировать дальнейшие убийства из-за границы. В мае 2016 года был убит Элиша Сабах, в июне 2017 года был убит сам Таль Коркос. Последнее убийство благодаря ему подразделению ЯМАР Негев удалось привлечь нового свидетеля государственного обвинения, что позволило раскрыть убийство Сабаха и укрепить доказательную базу по остальным делам.

Янив Загури обладает солидным уголовным прошлым: в 2007 году он был осужден на семь лет тюрьмы за тяжкие преступления, и этот приговор стал возможным благодаря показаниям его бывшего приближенного Таля Коркуса. Много лет Загури поддерживал связи с другими организованными преступными группировками, в том числе с братьями Итай и криминальным авторитетом Михаэлем Мором.

Адам Итай отбывает четыре пожизненных за множество убийств: его осуждение было основано, среди прочего, на показаниях Элиши Сабаха и его дочери.

Против других фигурантов дела были поданы отдельные обвинительные заключения: за причастность к убийству Таля Коркуса Михаэль Мор получил 10 лет тюрьмы, Шимон Шарвит – 50 месяцев заключения и Элиоша Бен-Шалом – три года заключения.