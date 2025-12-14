Названо имя того, кто обезоружил террориста в Сиднее: торговец фруктами Ахмед аль-Ахмед

Австралийский телеканал 7News опубликовал имя героя, обезоружившего одного из террористов в пригороде Сиднея, стрелявшего в мирных граждан, праздновавших еврейский праздник Ханука.

Это 43-летний Ахмед аль-Ахмед, житель Сиднея, владелец фруктового магазина в Сазерленде, отец двоих детей.

Он получил два пулевых ранения, но выжил. Как и другие раненые, доставлен в больницу. Ему предстоит операция.

Как пишет сайт News.com.au, у Ахмеда не было опыта обращения с оружием, он просто проходил мимо и решил вмешаться.

Тем не менее, Ахмед сумел отобрать оружие у террориста. Направил его на него. Однако непонятно, стрелял ли он, или обезоруженный террорист позже был ранен полицейскими.

Теракт на праздновании Хануки в пригороде Сиднея. Фоторепортаж

Власти Австралии признали терактом вооруженное нападение на участников массового празднования Хануки на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея. Объявлено об 11 убитых и десятках раненых в результате действий террористов. Среди убитых сотрудник полиции.

По меньшей мере 25 человек были доставлены в больницы Сиднея, в том числе один в Сиднейскую детскую больницу. Среди пострадавших двое полицейских.

Один из террористов ликвидирован, второй тяжело ранен. Полиция выясняет, был ли третий сообщник. Названо имя одного из террористов: Навид Акрам.

Австралийские СМИ начали публиковать имена убитых и раненых террористами во время массового празднования Хануки на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея. Объявлено об 11 убитых и десятках раненых.

Среди убитых раввин Эли Шлангер из движения "Хабад".

Среди раненых Арсен Островский – адвокат, переживший в Израиле террористическую атаку 7 октября 2023 года, пишет News.com.au. В соцсетях также отмечают, что Арсен – председатель Еврейского совета Израиль-Австралия. Он прибыл в Сидней несколько недель назад.