Найдены самые древние свидетельства математического мышления, которым более 6000 лет

Ученые из Еврейского университета Иерусалима описали изображения растений на древней керамике из Месопотамии, которые демонстрируют математическое мышление задолго до появления письменности.

Профессор Йосеф Гарфинкель и доктор Сара Крульвич проанализировали древнюю керамику культуры Халаф из северной Месопотамии (около 6200-5500 годов до н.э.) и обнаружили первые в истории человечества систематизированные изображения растительного мира, которые передают математические идеи. Исследование опубликовано в журнале Journal of World Prehistory.

Ученые проанализировали керамику, собранную на 29 археологических памятниках. Исследователи описали сотни тщательно выполненных изображений растений: цветы, кустарники, ветви и деревья. Но главное открытие заключалось не в самих изображениях, а в математических закономерностях, которые они передают.

Многие чаши украшены цветами, количество лепестков которых следует геометрической прогрессии: 4, 8, 16, 32 и даже 64. Эти последовательности, как утверждают исследователи, сделаны неслучайно и демонстрируют развитое понимание пространственного деления за три тысячелетия до появления письменности в Месопотамии. Запись чисел появилась еще позднее.

"Эти изображения показывают, что математическое мышление начало складываться задолго до письменности, – говорит Сара Крульвич. – Люди визуализировали принципы деления, последовательности и равновесия с помощью искусства".

Способность делить пространство на равные части, отраженная в этих растительных изображениях, вероятно, имела практические корни в повседневной жизни – например, распределение урожая или выделение общинных полей.

Ученые обращают внимание, что среди изображений нет полезных сельскохозяйственных культур. Это указывает на эстетические и научные, а не прагматические или ритуальные цели создания изображений.