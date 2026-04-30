30 апреля 2026
|
последняя новость: 10:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 апреля 2026
|
30 апреля 2026
|
последняя новость: 10:19
30 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Netflix приобрел права на израильский сериал. Главную роль сыграет Клэр Дэйнс

Израильское Кино
Netflix
Сериал
время публикации: 30 апреля 2026 г., 09:55 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 09:55

Стриминговый гигант Netflix приобрел права на израильский формат для создания нового драматического сериала Lovesick, главную роль в котором исполнит Клэр Дэйнс. Об этом сообщает официальный сайт Netflix. Проект основан на оригинальном шоу "Больные любовью" компании "Кешет 12", созданным Роной Тамир, Талем Гранитом и Шароном Маймоном.

Сериал сразу получил заказ на производство и станет адаптацией израильского проекта для международной аудитории. За разработку отвечает Сара Трим – соавтор и шоураннер сериала "Любовники".

В центре сюжета – известный хирург по лечению рака груди Анника, которая обнаруживает у себя рак. Ее жизнь переплетается с судьбой нового пациента – перспективного политика. История исследует темы любви, болезни, семьи и смысла жизни на фоне борьбы героини с раком.

Клэр Дэйнс не только сыграет главную роль, но и выступит исполнительным продюсером проекта вместе с представителями Keshet Studios.

Дата выхода Lovesick пока не объявлена.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
