Netflix приобрел права на израильский сериал. Главную роль сыграет Клэр Дэйнс

Стриминговый гигант Netflix приобрел права на израильский формат для создания нового драматического сериала Lovesick, главную роль в котором исполнит Клэр Дэйнс. Об этом сообщает официальный сайт Netflix. Проект основан на оригинальном шоу "Больные любовью" компании "Кешет 12", созданным Роной Тамир, Талем Гранитом и Шароном Маймоном.

Сериал сразу получил заказ на производство и станет адаптацией израильского проекта для международной аудитории. За разработку отвечает Сара Трим – соавтор и шоураннер сериала "Любовники".

В центре сюжета – известный хирург по лечению рака груди Анника, которая обнаруживает у себя рак. Ее жизнь переплетается с судьбой нового пациента – перспективного политика. История исследует темы любви, болезни, семьи и смысла жизни на фоне борьбы героини с раком.

Клэр Дэйнс не только сыграет главную роль, но и выступит исполнительным продюсером проекта вместе с представителями Keshet Studios.

Дата выхода Lovesick пока не объявлена.