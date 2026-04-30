В Перми беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России

время публикации: 30 апреля 2026 г., 11:14 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 11:25
В Перми беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России
Wikipedia.org. Фото: PGDNYKINLET

Второй день подряд ВСУ наносят удары по Перми. "Сегодня на одну из промышленных площадок Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника. Пострадавших и значительных разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает", – сообщил губернатор Пермской области Дмитрий Махонин.

По данным OSINT, атаковано предприятие "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Он перерабатывает до 13 миллионов тонн нефти в год.

Сообщается также о новых взрывах в районе линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь", которая подвергалась атаке и в предыдущую ночь. Горят по меньшей мере два резервуара объемом в 50000 кубометров нефти каждый. Несмотря на запрет властей, горожане публикуют фото поднимающихся столбов дыма.

