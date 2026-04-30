Теракт в Лондоне: названы имена пострадавших евреев

Названы имена ортодоксальных евреев, получивших ножевые ранения при теракте рядом с синагогой в районе Голдерс-Грин. Это 34-летний Шлойме Ранд и 76-летний Моше Шейн. Их состояние оценивается как стабильное.

Лондонская полиция сообщила, что нападение совершил 45-летний гражданин Великобритании, выходец из Сомали. Он подозревается в покушении на убийство. В прошлом у него уже были эпизоды, связанные с насилием, он также страдает от психических заболеваний. Имя его не называется до предъявления обвинения.

Нападение квалифицировано как теракт. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил очередное антисемитское нападение, назвав его возмутительным. На обеспечение безопасности еврейских учреждений выделено дополнительно 25 миллионов фунтов.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд отказалась напрямую комментировать заявление Верховного раввина Великобритании Эфраима Мирвиса о том, что евреи больше не могут чувствовать себя в безопасности. По ее словам, страх вызывает понимание, но правительство прилагает усилия, чтобы обеспечить гражданам нормальную жизнь