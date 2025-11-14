Акватория снов – летящая выставка художницы Марины Дайковской в Хайфе

В четверг, 13 ноября, в студии Андрея Попова в Хайфе открылась выставка акварелей художницы Марины Дайковской "Акватория снов". Это первая персональная выставка художницы в Израиле.

Акварельные листы выставлены в камерном пространстве студии, которое именно размером пространства помогает работам художницы Марины Дайковской быть ближе к зрителю. Акварель иногда теряется в больших музейных пространствах.

Работы, выставленные в PoStudio созданы уже в Израиле. Некоторые из них продолжают развивать придуманные ранее серии, "Сна о Брейгеле", а некоторые говорят уже про израильскую действительность.

Особенно тонко художница чувствует цвет и мазок, отличающийся от мазка в других художественных материалах. При этом, работает ли она влажной кистью, по-сырому, использует ли сухую кисть, процарапывает, резервирует или вымывает, работы Дайковской создают ощущение скорости и "летящести", опережающего взгляд движения.

Акварель – инструмент капризный, она любит смелых, она не простит, если вы от неё отвлечётесь, подберёте не те материалы, или задумаетесь о вечном в процессе, то есть, не о ней. Акварель живёт в моменте, здесь и сейчас. Её легко "запороть", потерять лёгкость, затереть, замылить, перегрузить. Именно эти качества привлекли художницу Марину Дайковскую около двенадцати лет назад. Ради неё Марина бросила масло, акрил и другие более "тяжёлые" материалы. Сегодня её работы узнаются даже без подписи.

"Акватория снов" – про воду, про мимолётность, про пространство, это подчёркивается и темами, и материалом, которым они выполнены.

Марина Дайковская – профессиональная художница, работающий в технике акварели. Член Союза художников России и Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО с 2003 года.

Родилась и выросла в городе Фрунзе (ныне Бишкек), где окончила Государственное художественное училище имени Чуйкова по специальности "художник-оформитель". Позднее училась в Ленинграде/Санкт-Петербурге в институте имени Мухиной (ныне Академия имени Штиглица) по специальности "графический дизайн".

Работала художником-графиком в рекламном агентстве, художником по костюму в театре, сотрудничала с телеканалом "Культура", занималась интерьерным дизайном.

Работы художницы находятся в частных коллекциях по всему миру.

В последние годы художница активно выставлялась в Израиле, участвуя в групповых выставках.

На данный момент художница Марина Дайковская живёт и работает в Натании.

* Акварель – с французского переводится как "водянистая".

"Акватория снов", студия художника Андрея Попова. POstudio, Нордау 34, Хайфа

Страница художницы в сети Facebook

Репортаж с выставки – Татьяна Савин