Майкл Розен получил премию Ханса Кристиана Андерсена, но на церемонию не попал из-за брекзита

Британский поэт и писатель Майкл Розен стал лауреатом престижной премии Ханса Кристиана Андерсена 2026 года за вклад в детскую литературу. Награда, которую часто называют "малой Нобелевской премией" в области детской книги, присуждается раз в два года Международным советом по детской книге (IBBY).

Розен известен благодаря таким произведениям, как "Идем ловить медведя" (We're Going on a Bear Hunt) и "Шоколадный торт". В IBBY отметили, что его творчество "отражает ритмы детской речи и мышления, сочетая игривость с эмоциональной глубиной и социальной чуткостью", а также помогает детям осмысливать темы семьи, утраты, идентичности и общества.

При этом Розен не смог присутствовать на объявлении победителей на детской книжной ярмарке в Болонье (Италия): его не пустили на рейс из-за правил въезда в ЕС после введения брекзита. Несмотря на действующий паспорт, документ оказался выдан более 10 лет назад, что противоречит новым требованиям. О своей победе он узнал уже дома – по телефону.

Майкл Розен родился в 1946 году в Великобритании в еврейской семье. Его семья проживала на территории черты оседлости в Польше. В своих книгах Розен нередко обращается к вопросам памяти, идентичности и семейной истории, включая опыт Холокоста.

За свою карьеру он написал сотни книг для детей и взрослых, а также занимал пост детского лауреата Великобритании (Children's Laureate) в 2007-2009 годах. Его произведения переведены на десятки языков и широко используются в образовательных программах.