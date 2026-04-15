15 апреля 2026
|
последняя новость: 12:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 апреля 2026
|
15 апреля 2026
|
последняя новость: 12:05
15 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Канье Уэст отложил концерт в Марселе на фоне возможного запрета на въезд во Францию

Антисемитизм
Музыканты
Франция
время публикации: 15 апреля 2026 г., 11:45 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 11:45
Канье Уэст отложил концерт в Марселе на фоне возможного запрета на въезд во Францию
AP Photo/Michael R. Sisak

Американский рэпер Канье Уэст (Йе) объявил о переносе концерта в Марселе после сообщений о том, что власти Франции рассматривают возможность запретить его выступление из-за антисемитских высказываний артиста.

Выступление было запланировано на 11 июня на стадионе "Велодром". Однако, по данным источников, близких к министру внутренних дел Франции Лорану Нюнезу, он "полон решимости" не допустить проведения концерта и изучает все возможные юридические механизмы для его отмены.

Сам Уэст сообщил в соцсети X, что решение о переносе он принял самостоятельно: "После долгих размышлений я решил отложить свое выступление в Марселе до дальнейшего уведомления".

48-летний музыкант ранее неоднократно подвергался критике за антисемитские заявления и высказывания, в которых выражал симпатию к Адольфу Гитлеру. В связи с этим ряд стран уже принял меры: Великобритания запретила ему въезд, а фестиваль Wireless, где он должен был выступить хедлайнером, был полностью отменен.

Мэр Марселя Бенуа Пайян также выступил против концерта, заявив, что город "не станет площадкой для пропаганды ненависти и нацизма".

При этом в Нидерландах пока не планируют вводить ограничения на въезд артиста.

Ранее Уэст выпустил песню под названием "Heil Hitler", которая была удалена с крупнейших стриминговых платформ. Позже он заявил, что сожалеет о своем поведении и связал его с биполярным расстройством.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
