x
15 декабря 2025
|
последняя новость: 11:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 декабря 2025
|
15 декабря 2025
|
последняя новость: 11:36
15 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Отель Бэнкси в Вифлееме, закрытый после 7 октября, открылся снова

Иудея и Самария
время публикации: 15 декабря 2025 г., 10:45 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 11:05
Отель Бэнкси в Вифлееме, закрытый после 7 октября, открылся снова
Wisam Hashlamoun/Flash90

Отель Walled Off в Вифлееме, созданный художником Бэнкси, который закрылся после террористической атака ХАМАСа 7 октября 2023 года, снова заработал.

- Отель у забора: новый проект Бэнкси в Вифлееме. Фоторепортаж

Управляющий отеля Уисам Салсаа рассказал изданию The Art Newspaper, что решение закрыть отель из-за начала войны в Газе далось команде нелегко. По его словам, для многих в Палестине, и особенно в Вифлееме, Walled Off Hotel давно стал чем-то большим, чем просто место для ночлега. "Благодаря художественной галерее отеля и выдающимся работам палестинских художников он служит живым свидетельством стойкости, идентичности и несгибаемого духа народа, который отказывается исчезнуть", – говорит управляющий.

Отель открылся в 2017 году прямо напротив разделительной стены с Израилем. Из всех номеров видны бетонные плиты с колючей проволокой. "Худший вид из окна среди всех отелей в мире", – говорил Бэнкси в момент открытия. Идея художника заключалась в том, чтобы привлечь туристов и обратить их внимание на палестино-израильский конфликт.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 30 мая 2025

Бэнкси показал свое новое произведение