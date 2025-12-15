Отель Бэнкси в Вифлееме, закрытый после 7 октября, открылся снова

Отель Walled Off в Вифлееме, созданный художником Бэнкси, который закрылся после террористической атака ХАМАСа 7 октября 2023 года, снова заработал.

Управляющий отеля Уисам Салсаа рассказал изданию The Art Newspaper, что решение закрыть отель из-за начала войны в Газе далось команде нелегко. По его словам, для многих в Палестине, и особенно в Вифлееме, Walled Off Hotel давно стал чем-то большим, чем просто место для ночлега. "Благодаря художественной галерее отеля и выдающимся работам палестинских художников он служит живым свидетельством стойкости, идентичности и несгибаемого духа народа, который отказывается исчезнуть", – говорит управляющий.

Отель открылся в 2017 году прямо напротив разделительной стены с Израилем. Из всех номеров видны бетонные плиты с колючей проволокой. "Худший вид из окна среди всех отелей в мире", – говорил Бэнкси в момент открытия. Идея художника заключалась в том, чтобы привлечь туристов и обратить их внимание на палестино-израильский конфликт.