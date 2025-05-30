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Культура

Бэнкси показал свое новое произведение

Современное Искусство
время публикации: 30 мая 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 16:18
Бэнкси показал свое новое произведение
AP Photo/Alastair Grant

Знаменитый британский мастер граффити Бэнкси опубликовал в интернете изображение своего нового произведения. Где оно находится в реальности, никто пока не знает, сообщает ВВС.

На картинке, опубликованной в инстаграме Бэнкси – трафаретное изображение маяка на неровно оштукатуренной стене и надпись: "Хочу быть тем, что ты увидел во мне" ("I want to be what you saw in me").

Перед нарисованным на стене маяком – тротуар и уличный столбик, и от столбика к маяку по тротуару тянется нарисованная тень – так, что и маяк выглядит непропорциональной тенью от столбика на стене.

По фотографиям рисунка в инстаграме очень трудно понять, где именно он нарисован. На другом фото, с более широким планом, возле рисунка видны два человека, выгуливающие собак.

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