Театр "Маленький" и группа "Давай" на грани краха: минкульт сократил бюджет за 2025 год

Накануне нового финансового года небольшие театральные группы обнаружили, что государственные дотации, которые они получали, сократились на 30%. Среди театров, которые столкнулись с новой реальностью, – театр "Маленький", группа "Давай", "Клипа" и "Ортода". В Минкульте объясняют, что в стране стало больше фринж-коллективов, из-за этого выделяемый на них бюджет распределяется между большим количеством организаций. В 2023 году на 35 коллективов был выделен бюджет в почти 24 млн.шекелей. А в 2025 году на 40 коллективов всего 21 млн.

Руководитель театра "Маленький" Михаил Теплицкий рассказал Newsru.co.il, что в результате сокращения театр потерял 25% бюджета 2025 года. Раньше корректировка годового бюджета происходила за полгода до окончания календарного года, на этот же раз театры получили информацию о сокращении бюджета за три недели до его окончания. Сколько театр получит от государства в 2026 году, неизвестно. Уже много лет фринж-театры борются за то, чтобы выделяемый им на следующий год бюджет утверждался заранее, но этого так и не произошло. "Мы живем, не зная, на какие деньги мы будем жить завтра, – говорит руководитель "Маленького". – Конечно, у нас продаются билеты, к нам ходят зрители. Но без помощи от государства нам сложно выжить".

"Сложилась ситуация, при которой список театральных групп, на которые распределяется бюджет, очень сильно увеличился, – поясняет Михаил Теплицкий. – Видимо, причиной этого стало то, что изменились критерии, по которым признают коллектив театральной группой. Это дает возможность новым театрам присоединяться. Что с одной стороны прекрасно, а с другой, общий бюджет фринж-театров делится на все большее количество участников. Бюджет при этом сократился в связи с войной, а количество коллективов выросло. Когда "Маленький" начинал, таких театральных коллективов было семь. Сейчас их 40".

По словам Теплицкого, многие коллективы и так находятся на грани закрытия: там по несколько месяцев не платят зарплату, сотрудники отправляются в неоплачиваемый отпуск. "Маленький", который не знал, что бюджет будет урезан, прямо сейчас запускает три новых спектакля: "Гадкий утенок", "Дядя Ваня" и постановка по произведениям Эдгара Керета. Остановить работу над ними уже невозможно. При этом Михаил Теплицкий не исключает, что и "Маленькому" в какой-то момент придется отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск, если ситуация не изменится. По его словам, чтобы коллективы выжили, нужна совсем небольшая в масштабах госбюджета сумма: 3.5 миллионов шекелей.

"Министерство культуры и спорта продолжит расширять поддержку более широкого спектра культурных организаций. Как и каждый год, мы рассмотрим доступные возможности, чтобы найти способы помочь сохранить устойчивость этих организаций и их деятельность", – обещают в министерстве.