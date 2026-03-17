В Багдаде снова атаковано посольство США
время публикации: 17 марта 2026 г., 01:56 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 02:01
В ночь на 17 марта в Багдаде был слышен громкий взрыв, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
Источники в службах безопасности сообщили агентству, что посольство США в Багдаде снова подверглось нападению двух беспилотников-камикадзе.
Сведения о причиненном ущербе уточняются.
Сообщается также об атаках на штаб-квартиру логистической поддержки США в "зеленой зоне" Багдада.