Битва двух баронесс: вдовы Ротшильдов делят семейные сокровища

В семействе Ротшильд разворачивается настоящая война. Стороны конфликта – 93-летняя баронесса Надин де Ротшильд, вдова барона Эдмона, и ее невестка Ариан, которая была женой их единственного сына барона Бенжамена.

Спор идет из-за художественного собрания Ротшильдов, которое хранится в замке Преньи в Швейцарии. Его называют "маленьким Лувром" за изысканность обстановке и богатство коллекций. В семейном гнезде банкирской фамилии можно увидеть произведения Рембрандта, Буше, Эль-Греко, Гойи, мебель короля Людовика XIV.

Надин утверждает, что Эдмонд де Ротшильд перед смертью в 1997 году завещал ей значительную часть коллекции. Она намерена создать для нее в Женеве новый музей. Ариан выступает против этого, добиваясь, чтобы собрание оставалось во владении фонда Ротшильдов.

60-детняя Ариан утверждает, что ее свекровь находится под влиянием советников, и сравнивает Надин с Лилиан Беттанкур, наследницей империи L'Oréal, которая осыпала своего фаворита – молодого фотографа подарками на сумму более миллиарда евро. Близкие попытались оспорить дееспособность Лилиан.

Надин, отец которой был коммунистом, ушла из дома в 14 лет. Она работала натурщицей, выступала в концертах, играла небольшие роли. Встреча с Эдмоном изменила ее жизнь, превратив в светскую львицу. Она признается, что не была хорошей матерью, Бенжамен был для нее наследником, а не сыном.

Это не первая тяжба двух баронесс: Ариан пыталась запретить Надин использовать имя Эдмона в названии своего фонда, но потерпела поражение. Однако ей удалось запретить своей свекрови посещать замок Преньи. Надин заявляет, что коллекции место в музее и выражает уверенность, что потомки ее поймут.