Бывшие заложники Давид и Ариэль Кунио участвуют в съемках нового финала фильма "Письмо Давиду"

Режиссер Том Шоваль приступает к работе над новым финалом своего документального фильма "Письмо Давиду". Фильм был снят, когда бывшие заложники Давид Кунио и его брат Ариэль еще находились в плену ХАМАСа, и об их судьбе ничего не было известно. Премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Берлине в феврале этого года. Фильм был удостоен премии израильской киноакадемии "Офир" в документальной категории.

В интервью Newsru.co.il после премьеры на Берлинале Том Шоваль говорил: "Мой фильм – не закончен. Он останется незавершённым, пока реальность не поставит в нём финальную точку, пока Давид и его младший брат Ариэль не будут освобождены." Сейчас, когда оба брата оказались на свободе, Давид и Ариэль принимают участие в съемках нового финала ленты.