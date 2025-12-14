x
14 декабря 2025
Культура

Бывшие заложники Давид и Ариэль Кунио участвуют в съемках нового финала фильма "Письмо Давиду"

время публикации: 14 декабря 2025 г., 18:30 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 18:30
Давид и Ариэль Кунио в день освобождения, 13 октября 2025 года
AP Photo/Leo Correa

Режиссер Том Шоваль приступает к работе над новым финалом своего документального фильма "Письмо Давиду". Фильм был снят, когда бывшие заложники Давид Кунио и его брат Ариэль еще находились в плену ХАМАСа, и об их судьбе ничего не было известно. Премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Берлине в феврале этого года. Фильм был удостоен премии израильской киноакадемии "Офир" в документальной категории.

В интервью Newsru.co.il после премьеры на Берлинале Том Шоваль говорил: "Мой фильм – не закончен. Он останется незавершённым, пока реальность не поставит в нём финальную точку, пока Давид и его младший брат Ариэль не будут освобождены." Сейчас, когда оба брата оказались на свободе, Давид и Ариэль принимают участие в съемках нового финала ленты.

