Ноа Кирел подверглась критике в Испании из-за клипа к чемпионату мира по футболу

Израильская певица Ноа Кирел оказалась в центре международного скандала после выхода клипа на песню "Думаешь, ты Месси", выпущенной совместно с Adidas к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Клип, снятый на стадионе "Блумфилд" в Тель-Авиве, вызвал резкую реакцию в Испании. В ролике Кирел появляется в роли вратаря в форме сборной Аргентины и отражает пенальти, которые бьет футболист в форме национальной команды Испании. В съемках также приняли участие мать певицы Илана Кирел, модель Даниэль Перец и актриса Пери Барбан.

Одной из первых клип раскритиковала испанская журналистка Лейла Хамед. В публикации в соцсетях она написала: "Израильская певица Ноа Кирел выпустила видео, в котором противостоит сборной Испании и отражает все ее пенальти". При этом журналистка резко высказалась и о бойфренде певицы – израильском вратаре Даниэле Переце.

"Стоит помнить, что ее партнер – Даниэль Перец: худший вратарь "Баварии" в нынешнем столетии, запасной в "Гамбурге", а теперь вратарь клуба Чемпионшипа. Позор", – написала Хамед.

Она также подвергла критике компанию Adidas, выступившую партнером проекта. По ее словам, "одержимость Израиля Испанией после того, как страна заняла сторону Палестины, не нова", и выразила мнение, что Испанская футбольная федерация должна отреагировать на рекламный ролик.

По мнению части испанских пользователей соцсетей, выбор Кирел появиться в форме сборной Аргентины и обыграть испанскую команду выглядит как политический жест на фоне ухудшения отношений между Израилем и Испанией в последние годы.

Спустя несколько часов после начала скандала певица попыталась снизить градус напряженности. Она опубликовала в социальных сетях фотографию с флагами Испании и Израиля на фоне аргентинского флага и написала по-испански: "¡Viva España, viva Argentina y viva Israel!" ("Да здравствует Испания, да здравствует Аргентина, да здравствует Израиль!").

Таким образом Кирел дала понять, что клип не несет политического подтекста и был задуман исключительно как часть атмосферы чемпионата мира. Однако, по сообщениям израильских СМИ, публикация не смогла полностью остановить волну критики, которая продолжается среди пропалестинских активистов и части испанской аудитории.

Песня "Думаешь, ты Месси" Ноа Кирел написала совместно с Роном Битоном, Итаем Шимони и Йорданом "Джорди" Пелегом в рамках сотрудничества с международной рекламной кампанией Adidas.