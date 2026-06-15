Итай Леви снимает фильм о собственной жизни

Израильский певец Итай Леви работает над своим первым полнометражным фильмом. Как сообщает mako, артист уже более года пишет сценарий фильма, основанного на собственной биографии, и сейчас ведет переговоры с продюсерами о запуске производства.

Будущая картина расскажет о детстве Леви в Реховоте, его финансовых и личных трудностях, а также о пути к успеху, который сделал его одной из самых популярных фигур современной израильской поп-сцены.

По данным источников, знакомых с проектом, рассматривается не только формат полнометражного фильма, но и возможность создания многосерийной телевизионной версии. Окончательное решение о формате должно быть принято в ближайшее время.

После этого начнется кастинг актеров, которым предстоит сыграть самого Леви, его друзей, менеджеров и других людей, сыгравших важную роль в его жизни. Сам певец, как ожидается, в съемках участвовать не будет.

Проект получил рабочее название "מנחגנה" – это выражение, означающее "Вот это да!", Леви часто произносил в интервью и на концертах и в итоге зарегистрировал как товарный знак.

В последние годы Леви активно расширяет сферу своей деятельности за пределы музыкальной индустрии. Помимо работы в качестве судьи шоу "Следующая звезда", он дебютировал как актер, снявшись в сериалах "Разрушительница" и "Рист".