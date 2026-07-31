Время зажигания субботних свечей 31 июля 2026 года

Иерусалим – 18:56, 20:15

Тель-Авив – 19:20, 20:18

Хайфа – 19:09, 20:19

Беэр-Шева – 19:19, 20:16

Эйлат – 19:15, 20:11

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Глава Торы "Экев" продолжaет предсмертную речь Моше к народу Израиля перед входом в Землю Обетованную. Моше обещает народу, что если они будут соблюдать заповеди Всевышнего, то удостоятся полного процветания: плодородия земли, здоровья, умножения скота и побед над врагами.

Лидер еврейского народа напоминает о сорока годах скитаний, когда Бог питал народ манной, испытав их и доказав, что "не одним хлебом живет человек, но всем, что исходит из уст Господа". Моше описывает Землю Обетованную как благодатный край, богатый источниками и всеми семью плодами (пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, оливки и финики). Он предупреждает: разбогатев и возгордившись, народ не должен приписывать успехи собственной силе, забывая о Боге.

В нынешней главе приводится текст, который ежедневно читают во время молитвы "Слушай, Израиль". В отрывке говорится о награде за выполнение заповедей и о последствиях идолопоклонства (засухе и изгнании). Также подчеркивается заповедь любви к Богу и служения Ему всем сердцем.

Моше вспоминает грех Золотого тельца, дарование Вторых Скрижалей и призывает евреев любить пришельцев, ведь сами они были пришельцами в Египте.