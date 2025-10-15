Мел Гибсон выбрал актера на роль Иисуса в продолжении фильма "Страсти Христовы"

Мел Гибсон выбрал на роль Иисуса Христа финского актёра Яакко Охтонена ("Последнее королевство") в картине "Воскрешение Христа", которая станет продолжением нашумевшей ленты "Страсти Христовы" 2004 года. Охтонен заменит звезду "Страстей Христовых" Джима Кавизела.

Съёмки начались на прошлой неделе на студии "Чинечитта" в Риме, причём весь основной актёрский состав полностью обновлён. Более 20 лет назад Гибсон снимал оригинальные "Страсти Христовы" на той же "Чинечитте". Фильм стал одним из самых кассовых независимых проектов в истории, собрав в мировом прокате 610 млн долларов. Как сообщалось ранее, "Воскрешение Христа" будет состоять из двух фильмов, обе части картины выйдут в 2027 году.

Марию Магдалину, которую в "Страстях Христовых" играла Моника Беллуччи, в "Воскресении" исполнит кубинская актриса Мариэла Гаррига ("Миссия: невыполнима – Смертельная расплата"). Польско-итальянская актриса Касия Смуцняк ("Domina") заменит Маю Моргенштерн в роли Марии; апостола Петра сыграет итальянец Пьерлуиджи Пазино, известный по оригинальному сериалу Netflix Italy "The Law According to Lidia Poët"; а Понтия Пилата – итальянец Риккардо Скамарчо, недавно исполнивший главную роль в байопике Джонни Деппа "Моди". Руперт Эверетт появится в небольшой, но важной роли, пока неизвестно в какой.