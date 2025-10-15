Натали Портман: "Странно говорить о чем-то, кроме мира"

Актриса Натали Портман не смогла сдержать эмоции, выступая на кинофестивале имени братьев Люмьер в Лионе 13 октября, когда 20 живых израильских заложников вернулись домой. Отвечая на вопросы директора кинофестиваля Тьерри Фремо, Портман сказала: "Я из Иерусалима, я родилась в Иерусалиме. Так что сегодня очень, очень эмоциональный день. Видеть сегодня конец войны и освобождение и обмен заключённых и заложников – по-настоящему знаменательный день, и кажется почти безумным говорить о чём-то ещё, кроме как праздновать – надеюсь – мир".

Натали Портман. Фотогалерея

Несмотря на то, что Натали Портман критически относится к политике правительства Биньямина Нетаниягу, уже на второй день после атаки террористов ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года она написала: "Мое сердце сжимается от боли за жителей Израиля, - написала она. - Дети, женщины и взрослые зверски убиты и похищены из своих домов. Я потрясена варварскими деяниями террористов. Мое сердце и мои молитвы - с пострадавшими семьями". Позже она разместила в соцсетях ссылку на страницу общественной организации "Дрор Исраэль", которая собирала средства на помощь израильским детям, пострадавшим во время атаки ХАМАСа. Она также подписала петицию к "Красному кресту" с требованием помочь спасти израильских заложников.

Натали Портман приехала на кинофестиваль в Лионе как почетный гость смотра, на котором проходит ретроспектива фильмов с ее участием. Помимо своих актерских работ, Портман представила полнометражный анимационный фильм "Arco", продюсером которого является. "Сейчас я определённо чувствую потребность нести в мир больше позитива, – сказала она. – Мы спродюсировали "Arco" – это невероятно светлый и своевременный фильм. А два последних фильма, которые я продюсировала и в которых сыграла, – это комедии "Галерист" и "Хороший секс", которые выйдут в следующем году. Так что меня сейчас однозначно тянет к светлому".

Среди прочего, в программу фестиваля был включен фильм "Черный лебедь" Даррена Аронофски 2010 года, в котором главную роль сыграла Натали Портман. Показ фильма состоялся в самом большом кинозале Лиона "Аудиториум" на 2000 мест. Билеты были раскуплены очень быстро. Перед кинотеатром собралась огромная очередь поклонников в надежде купить билет с рук и все-таки попасть в зал.