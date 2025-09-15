Израильского дирижера, концерт которого отменили в Бельгии, поддержал премьер-министр

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер прилетел на концерт Мюнхенского филармонического оркестра в немецком городе Эссене и встретился там с израильским дирижёром Лахавом Шани, чье выступление на фестивале Фландрии в Генте было отменено на основании того, что тот "однозначно не дистанцировался от геноцидального режима в Тель-Авиве".

Де Вевер резко осудил решение дирекции фестиваля. "Я хотел бы выразиться ясно: в этой стране не должно быть места для расизма и антисемитизма – для меня это красная линия, – написал он в соцсети X. – Я хотел лично донести эту мысль до Лахава Шани и поблагодарить его за вклад в силу музыки". Вместе с тем, премьер-министр оговорился, что поддерживает "точечные санкции Европейского союза", направленные на принуждение Израиля и ХАМАСа к завершению войны в секторе Газы.

После отмены выступления мюнхенского оркестра под управлением Шани в Генте Берлинская филармония объявила о дополнительном внеплановом концерте коллектива в ее стенах, который пройдет 15 сентября.

Петиция, требующая отменить решение фестиваля Фландрии и позволить Шани выступить в Бельгии, тем временем набрала уже более 15 тысяч подписей.