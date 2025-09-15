Айк Баринхольц: "Если Илон Маск отправит меня в ГУЛАГ, надеюсь, там будут мои друзья"

Актер Айк Баринхольц, который сыграет миллиардера и бывшего союзника президента США Дональда Трампа Илона Маска в фильме "Искуственный" Луки Гуаданьино, заявил, что не собирается встречаться с прототипом своего героя: "Он (Маск – прим.ред.) достаточно известен, чтобы все про него понять". На вопрос, не нервничает ли он из-за того, что ему предстоит сыграть очень противоречивого публичного человека, актер заявил: "Всё, на что я надеюсь, – что если он и отправит меня в ГУЛАГ, то в такой, где будут все мои друзья. Тогда мы сможем устроить вечеринку". По всей вероятности, имея в виду, что у Маска достаточно денег и влияния, чтобы наказать актера, если ему не понравится, как Баринхольц его сыграет. Айк Баринхольц дал интервью на красной дорожке церемонии награждения премии "Эмми". Актер был номинирован в категории "Лучший актер второго плана в комедийном сериале" за роль в сериале "Киностудия", но уступил статуэтку звезде сериала "Кто-то где-то" Джеффу Хиллеру. "Киностудия" стала абсолютным триумфатором "Эмми" с 13 статуэтками.

Съемки проекта "Искусственный" уже стартовали. Фильм расскажет о драматических событиях в компании OpenAI, когда совет директоров уволил создателя ИИ Сэма Альтмана, но через несколько дней после давления инвесторов и угрозой массовых увольнений сотрудников компании вернул ему бразды правления. Предполагалось, что разногласия между Альтманом и советом директоров касались скорости развития коммерческой составляющей ChatGPT, а также нездоровых отношений в коллективе.

Роль Альтмана досталась звезде франшизы о Человеке-пауке Эндрю Гарфилду, лауреату премий "Эмми", Тони и BAFTA TV. Роль его противника и инициатора скандального отстранения Альтмана от должности Ильи Суцкевера досталась российскому актеру Юре Борисову