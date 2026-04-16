Диджей и продюсер фестиваля Nova выступит на церемонии зажжения факелов в День независимости

Израильский диджей и продюсер Омри Сасси, один из организаторов фестиваля Nova, выступит на церемонии зажжения факелов на горе Герцля в День независимости Израиля. Это станет его первым возвращением за пульт после трагических событий 7 октября.

Во время атаки ХАМАСа в то утро Сасси и его команда приняли ряд срочных решений, в том числе открыли путь для эвакуации, что помогло спасти тысячи людей.

Выступление диджея станет частью центральной темы церемонии – восстановления после войны: от раненых и проходящих реабилитацию до восстановления пострадавших населенных пунктов и возвращения к повседневной жизни.

"Я чувствую, что буду представлять целое сообщество – тех, кто не вернулся, тех, кто пытается восстановиться, и всех, кто выбрал продолжать жить", – отметил Сасси.

Он подчеркнул, что возвращается к работе уже другим человеком, но считает важным выйти на сцену именно в этот день: "Это момент боли, памяти, но и надежды. Мы выбираем начать заново".