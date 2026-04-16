Кирилл Серебренников стал лауреатом премии B.Z.-Kulturpreis в Берлине

Режиссер Кирилл Серебренников вошел в число лауреатов престижной берлинской премии B.Z.-Kulturpreis 2026. Церемония награждения прошла 15 апреля в концертном зале Haus der Berliner Festspiele.

Премия, учрежденная немецкой газетой B.Z., ежегодно вручается деятелям искусства за вклад в культуру. Лауреаты получают статуэтку "Бронзовый медведь" – символ Берлина.

В этом году награды также были удостоены писательница и лауреат Нобелевской премии Герта Мюллер, меццо-сопрано Элина Гаранча, актер Александр Шеер, художник Норберт Биски, а также композиторы и продюсеры Петер Плате и Ульф Зоммер.