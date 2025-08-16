В Израиле умер поэт Наум Басовский

15 августа в Ришон ле-Ционе скончался поэт Наум Басовский, автор 14 поэтических книг. О его смерти на своей странице в сети Facebook сообщил Михаил Бяльский.

Печатался в журналах "Алеф", "Двадцать два", "Иерусалимский журнал", "Ариэль", "Новый век" (Израиль), "Время и мы", "Вестник" (США), "Дружба народов", "Еврейская улица", "Новая еврейская школа", "Арион" (Россия), "Радуга", "Егупец" (Украина), "Крещатик" (Германия), "Черный вадрат" (Англия), "Lettres Russes" (Франция) и других.

Наум Басовский родился в Киеве в 1937 году. Окончил Киевский пединститут. С 1962 года жил в Москве, окончил МИРЭА. Репатриировался в 1992 году. Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля (1999) и Поэтического фестиваля памяти У. Ц. Гринберга (2004, 2006).