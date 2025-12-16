Эммануэль Макрон наградил создателя сериала "Эмили в Париже" Даррена Стара орденом Почётного легиона.

Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил создателя сериала "Эмили в Париже" Даррена Стара орденом Почётного легиона. На церемонии награждения присутствовал и один из руководителей стриминговой платформы Netflix Тед Сарандос.

Стару присвоили звание кавалера ордена Почётного легиона. Стар был хорошо известен во Франции благодаря множеству культовых сериалов 90-х, в том числе "Секс в большом городе", "Мелроуз Плейс" и "Беверли-Хиллз, 90210".

Жена президента Франции Брижит Макрон появилась в камео в 4-м сезоне "Эмили в Париже". Макрон признается, что очень ценит сериал и планирует "серьёзно бороться" за то, чтобы действие сериала продолжало происходить в Париже, несмотря на планы перенести его в пятом сезоне в Рим. "Эмили в Париже" в Риме не имеет смысла", – заявил Макрон. Как отметил Макрон в своей речи, "целых 38% туристов называли сериал одной из причин, по которой они приехали в Париж", согласно отчёту Национального киноцентра (CNC) 2024 года.

Даррен Стар родился в еврейской семье в 1961 году в Потомаке, штат Мэриленд. Его мать была писательницей-фрилансером, а отец – ортодонтом. Наиболее известен работой над сериалами "Секс в большом городе", "Беверли-Хиллз, 90210", "Мелроуз Плейс" и "Эмили в Париже".