Дональд Трамп объяснил смерть Роба Райнера "синдромом одержимости Трампом"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал убийство кинорежиссёра Роба Райнера и его жены, продюсера Мишель Сингер, "синдромом одержимости Трампом". Райнера и Сингер нашли мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе с множеством ножевых ранений. По подозрению в убийстве задержан их 32-летний сын Ник Райнер.

После убийства Дональд Трамп опубликовал пост в социальной сети Truth Social, в котором заявил, что причиной смерти Райнера стала "злость, которую он вызывал у других своей масштабной, непреклонной и неизлечимой одержимостью, а также из-за разрушительной для разума болезни, известной как СИНДРОМ ОДЕРЖИМОСТИ ТРАМПОМ (TRUMP DERANGEMENT SYNDROME), иногда называемой TDS".

Президент США продолжил: "Он был известен тем, что доводил людей ДО БЕЗУМИЯ своей яростной одержимостью президентом Дональдом Дж. Трампом; его очевидная паранойя достигала новых высот по мере того, как администрация Трампа превосходила все цели и ожидания величия, и когда на Америку надвигался Золотой век – возможно, как никогда прежде. Пусть Роб и Мишель покоятся с миром!"

Высказывания президента вызвали острую критику со стороны представителей республиканцев, но он не отказался от своих слов. На брифинге в Белом доме Трампа спросили, продолжает ли он считать, что Райнер погиб из-за того, что являлс противником его политики. Трамп ответил: "Ну, я вообще не был его поклонником. Он был, если говорить о Трампе, человеком не в себе. … Я считал, что он был очень вреден для нашей страны".

Роб Райнер – один из самых известных голливудских режиссёров 1980-1990-х годов, автор фильмов "Это – Spinal Tap", "Останься со мной", "Принцесса-невеста", "Когда Гарри встретил Салли", "Мизери" и "Несколько хороших парней", обладатель двух премий "Эмми" за роль Майка "Митхеда" Стивика в сериале "Все в семье".

Райнер родился в еврейской семье. Вырос в Нью-Рошелле, Уэстчестер, Нью-Йорк. В 13 лет с семьей переехал в Лос-Анджелес. Окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.