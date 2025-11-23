Умер дизайнер Пол Костелло, личный модельер принцессы Дианы

Известный британский дизайнер одежды Пол Костелло, прославившийся как один из главных модельеров принцессы Дианы, умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщила его компания и ирландское подразделение The Independent.

По словам представителей семьи, Пол Костелло скончался в Лондоне после непродолжительной болезни.

Пол Костелло родился в Дублине в 1945 году в семье портного, учился в Grafton Academy of Fashion Design, затем работал в Париже и Милане, в том числе для сети Marks & Spencer и универмага La Rinascente. В конце 1970-х он основал собственный бренд Paul Costelloe Collections, который много лет регулярно показывался на Неделе моды в Лондоне и сотрудничал с ирландской сетью Dunnes Stores.

Мировую известность Костелло получил благодаря сотрудничеству с принцессой Дианой. В 1983 году, вскоре после запуска собственной марки, одна из фрейлин обратила внимание Дианы на его коллекции – с этого началась работа, которая продолжалась до самой гибели принцессы в 1997 году.

Именно Костелло создал ряд знаковых образов Дианы для официальных мероприятий и зарубежных турне. Британские и ирландские издания отмечают его в числе дизайнеров, которые сформировали "иконический гардероб" принцессы: строгие, но мягкие по линиям жакеты, плащи и платья, сочетающие классический крой и узнаваемый силуэт 1980-х.

Костелло продолжал активно работать вплоть до последней Недели моды в Лондоне в сентябре 2025 года.