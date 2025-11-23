x
23 ноября 2025
|
последняя новость: 09:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 ноября 2025
|
23 ноября 2025
|
последняя новость: 09:37
23 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Умер дизайнер Пол Костелло, личный модельер принцессы Дианы

Великобритания
Мода
время публикации: 23 ноября 2025 г., 07:44 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 07:45
Умер дизайнер Пол Костелло, личный модельер принцессы Дианы
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Известный британский дизайнер одежды Пол Костелло, прославившийся как один из главных модельеров принцессы Дианы, умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщила его компания и ирландское подразделение The Independent.

По словам представителей семьи, Пол Костелло скончался в Лондоне после непродолжительной болезни.

Пол Костелло родился в Дублине в 1945 году в семье портного, учился в Grafton Academy of Fashion Design, затем работал в Париже и Милане, в том числе для сети Marks & Spencer и универмага La Rinascente. В конце 1970-х он основал собственный бренд Paul Costelloe Collections, который много лет регулярно показывался на Неделе моды в Лондоне и сотрудничал с ирландской сетью Dunnes Stores.

Мировую известность Костелло получил благодаря сотрудничеству с принцессой Дианой. В 1983 году, вскоре после запуска собственной марки, одна из фрейлин обратила внимание Дианы на его коллекции – с этого началась работа, которая продолжалась до самой гибели принцессы в 1997 году.

Именно Костелло создал ряд знаковых образов Дианы для официальных мероприятий и зарубежных турне. Британские и ирландские издания отмечают его в числе дизайнеров, которые сформировали "иконический гардероб" принцессы: строгие, но мягкие по линиям жакеты, плащи и платья, сочетающие классический крой и узнаваемый силуэт 1980-х.

Костелло продолжал активно работать вплоть до последней Недели моды в Лондоне в сентябре 2025 года.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 04 сентября 2025

Умер знаменитый модельер Джорджо Армани
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 01 ноября 2024

Индийский дизайнер-новатор Рохит Бал умер в возрасте 63 лет