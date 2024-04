"Из-за роста антисемитизма в мире": Барбра Стрейзанд записала новую песню

Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд в среду, 17 апреля, в своем Х-блоге сообщила, что в ответ на рост антисемитизма в мире она записала новую песню, которая прозвучит в сериале "Татуировщик из Освенцима" (The Tattooist of Auschwitz). Премьера песни состоится 25 апреля.

По словам Стрейзанд,"песня Love Will Survive – это способ вспомнить шесть миллионов душ, которые погибли менее 80 лет назад, а также сказать, что даже в самые мрачные времена сила любви способна восторжествовать и выстоять".

My new song "Love Will Survive" from the upcoming Sky/Peacock Original Limited Series The Tattooist of Auschwitz will be released on April 25th. Because of the rise in antisemitism around the world today, I wanted to sing "Love Will Survive" in the context of this series, as a… pic.twitter.com/ykSPm4uNPQ