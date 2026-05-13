Ноам Бетан прошел в финал "Евровидения". Израиль в ТОП-5

В Вене состоялся первый полуфинал "Евровидения-2026". Израильский участник Ноам Бетан с песней Michelle вышел в финал конкурса и после этого поднялся в букмекерской таблице на пятое место: до полуфинала он занимал шестую строчку.

Второй полуфинал – в четверг, 14 мая. Финал состоится в субботу, 16 мая, на арене Wiener Stadthalle.

После первого полуфинала в финал вышли десять участников первого полуфинала: Финляндия, Израиль, Греция, Сербия, Молдова, Польша, Литва, Швеция, Бельгия и Хорватия; выбыли Эстония, Грузия, Черногория, Португалия и Сан-Марино.

В первом полуфинале выступали 15 стран. Открывала вечер Молдова: Сатоши исполнил Viva, Moldova! – энергичный номер с подчеркнуто национальным жестом. Следом выступила Швеция: Фелиция представила песню My System, профессионально собранный шведский поп-номер. Третьей была Хорватия: группа Лелек с песней Andromeda, атмосферной заявкой на стыке попа и театральной драмы. Грецию представлял Акилас с песней Ferto – один из фаворитов полуфинала. Все четыре эти страны прошли в финал.

Далее выступали Португалия – Bandidos do Cante с песней Rosa, Грузия – Бзикеби с On Replay, затем вне конкурса свой номер как автоматический финалист представила Италия: Саль Да Винчи с песней Per Sempre Sì. После этого на сцену вышла Финляндия – Линда Лампениус и Пете Паркконен с песней Liekinheitin. Финский номер, построенный на сочетании поп-рока, скрипки и мощной сценической постановки, считается одним из главных претендентов на победу в конкурсе; Финляндия уверенно прошла в финал. Португалия и Грузия выбыли.

В середине полуфинала выступила Черногория: Тамара Живкович исполнила Nova Zora, балканскую драматическую балладу, но в финал не прошла. Десятым по порядку выступал Израиль: Ноам Бетан исполнил Michelle. Выступление прошло без инцидентов, хотя реакция зала была смешанной: во время тихих фрагментов песни раздавались крики и свист.

После Израиля выступила Бельгия: Эссила с песней Dancing on the Ice. За ней – Литва, которую представлял Лион Чекка с испаноязычной песней Sólo Quiero Más. Обе страны прошли в финал. Затем на сцену вышло Сан-Марино: Сенит с песней Superstar, в номере участвовал Бой Джордж. Это стало одним из самых заметных медийных моментов полуфинала, однако Сан-Марино в финал не прошло.

Завершали конкурсную часть Польша и Сербия. Польскую заявку представляла Алиция с песней Pray, сербскую – Лавина с Kraj Mene. Обе страны вошли в десятку финалистов. Также в первом полуфинале вне конкурса выступила Германия: Сара Энгельс представила песню Fire, поскольку Германия, как страна "большой четверки", автоматически участвует в финале.

Конкурс проходит на фоне бойкота со стороны Испании, Ирландии, Нидерландов, Словении и Исландии, отказавшихся от участия из-за допуска Израиля.