Саудовская Аравия инвестирует 1 млрд. долларов в Голливуд

Саудовская Аравия вложит 1 миллиард долларов в создание новой голливудской студии Arena SNK Studios, которая займется производством полнометражных блокбастеров и сериалов. Во главе компании – бывший сопрезидент Lionsgate и продюсер Эрик Фейг.

Основным инвестором новой студии стал фонд MiSK Group, контролируемый наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом. В проект также инвестируют японская игровая компания SNK (под управлением королевства) и медиаконгломерат MBC Group. Общая сумма инвестиций составит 1 миллиард долларов. По данным инсайдеров, это лишь первый транш, предназначенный для сбора команды, покупки сценариев и запуска первых производств.