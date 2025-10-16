x
16 октября 2025
|
последняя новость: 13:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 октября 2025
|
16 октября 2025
|
последняя новость: 13:43
16 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Саудовская Аравия инвестирует 1 млрд. долларов в Голливуд

Съемки
время публикации: 16 октября 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 13:02
Саудовская Аравия инвестирует 1 млрд. долларов в Голливуд
AP Photo/Reed Saxon

Саудовская Аравия вложит 1 миллиард долларов в создание новой голливудской студии Arena SNK Studios, которая займется производством полнометражных блокбастеров и сериалов. Во главе компании – бывший сопрезидент Lionsgate и продюсер Эрик Фейг.

Основным инвестором новой студии стал фонд MiSK Group, контролируемый наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом. В проект также инвестируют японская игровая компания SNK (под управлением королевства) и медиаконгломерат MBC Group. Общая сумма инвестиций составит 1 миллиард долларов. По данным инсайдеров, это лишь первый транш, предназначенный для сбора команды, покупки сценариев и запуска первых производств.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook