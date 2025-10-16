Книга бывшего заложника Эли Шараби стала мгновенным бестселлером "Нью-Йорк Таймс"

Мемуары бывшего израильского заложника Эли Шараби "Заложник", переведенные с иврита на английский язык, вошли в список бестселлеров газеты "Нью-Йорк Таймс" уже в первую неделю после выхода, получив статус instant bestseller – "мгновенного бестселлера". Об этом сообщил Эли Шараби на своей странице в социальной сети Facebook, посвятив это событие памяти своей жены Лиан, дочерей 13-летней Яэль и 16-летней Ное, которые погибли 7 октября 2023 года, и брата Йоси, который погиб в плену ХАМАСа. Его тело удалось вернуть в Израиль 13 октября после объявления о прекращении огня. Книга, изданная крупнейшим международным издательством Harper Influence (импринт HarperCollins Publishers), рассказывает о 491 дне плена Шараби в Газе и о его возвращении домой. Книга на английском языке поступила в продажу 7 октября 2025 года, в годовщину атаки ХАМАСа.

В Израиле издание побило рекорды продаж и стало самой быстро продаваемой книгой в истории израильского книгоиздания: за первые пять дней после выхода было продано около 20 тысяч экземпляров. Книга получила награду "Золотая книга" от Израильской ассоциации издателей, а книжные сети назвали её "национальным явлением".