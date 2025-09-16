Фильм о палестинском мальчике получил премию "Офир" и представит Израиль на "Оскаре"

В Израиле закончилась 32-я церемония премии Израильской академии кино и телевидения "Офир". Победителем в категории "Лучший художественный фильм" израильской премии "Офир" стала картина "Море" Шая Кармели-Полака. По традиции, эта картина будет представлять Израиль на премии Американской академии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Молодой актер Мохамад Газуи, сыгравший главную роль в "Море" выиграл в категории "Лучший исполнитель главной роли". Выйдя на сцену, Газуи поприветствовал зал на иврите, а потом обратился на арабском языке, призвав внимательно и с трепетом относиться к жизням всех детей.

Главный герой фильма "Море" – 12-летний Халед из палестинской деревни неподалеку от Рамаллы. Жизнь за забором не особо волнует ребенка, пока весь класс не отправляется на израильскую территорию к морю. Однако на КПП Халеда высаживают из автобуса – по какой-то причине у него нет разрешение на пересечение границы с Израилем. Тяжело переживая разочарование, Халед ночью пробирается в Израиль через брешь в заборе, которой пользуются палестинские нелегалы, чтобы попасть на работу на стройку. Его отец тоже в Израиле: отправился на заработки. А Халед просто мечтает попасть к морю. "Море" – своеобразное роуд-муви, путешествие мальчика из палестинской деревни, не знающее ни слова на иврите, по Тель-Авиву. Его поражают большие дома, приветливые и неприветливые люди, пугает обилие машин. Единственное, чего ему хочется, это попасть к морю. Узнав о побеге сына и догадавшись, куда именно направляется ребенок, отец Халеда отправляется его искать. Хотя и ему, как и Халеду, запрещено находиться в Тель-Авиве без официального разрешения.

Премию "Офир" в категории "Лучший режиссер" получила Этти Цико, автор фильма "Нандаури". Исполнительница главной роли в этой картине Нета Рискин тоже победила, получив статуэтку "Офир" в категории "Лучшая актриса".

Фильм Тома Шоваля "Письмо Давиду" стал лауреатом премии "Офир" в категории "Лучший документальный фильм". Картина рассказывает о заложниках Давиде и Ариэле Кунио, которые по-прежнему находятся в плену в Газе. Том Шоваль передал просьбу родителей братьев Кунио к представителям киноиндустрии не оставлять усилий по освобождению заложников.

Оператор Шай Голдман, который работал сразу над тремя номинантами на премию "Офир" – "Море", "Да" Надава Лапида и "Нандаури" – получил награду за картину "Нандаури".

Церемонию открыл режиссёр Ярив Мозер, чей фильм "Мы ещё вернёмся и станцуем" о резне на фестивале Nova в этом году получил премию "Эмми", с монологом, в котором он сказал: "Мы не в силах игнорировать суровую реальность, которая сопровождает нашу жизнь с 7 октября. В наших сердцах – пожелание, чтобы война закончилась".

Актёр Халифа Натор получил приз за лучшую мужскую роль второго плана за работу в фильме "Море", но не пришёл получить награду. Режиссёр картины Шай Кармели-Полак поднялся на сцену за него и передал его слова: "В связи с нынешним вводом армии в Газу и тем геноцидом, который происходит и очень меня пугает, всё остальное для меня становится второстепенным – в том числе кино и театр".

Премию "Офир" за жизненные достижения и вклад в кинематограф получил Ури Барбаш. В своей речи режиссер обратился с резкой критикой к правительству Израиля и министру культуры и спорта Мики Зоару. "Министр культуры заявил, что мы оторваны от израильского общества, – сказал Барбаш. – Позвольте, господин министр, обратить ваше внимание, как представителя кровавого правительства, к фрагменту из "оторванного" израильского кино, в создании которого я участвовал: "Монолог ублюдков" из фильма "По ту сторону решётки". В фильме администрация тюрьмы пыталась управлять заключёнными привычным вам методом "разделяй и властвуй". Но заключённые – евреи и арабы – встали единым фронтом, который превратился в бескомпромиссную забастовку против администрации. Один заключённый воскликнул: "Я не буду бастовать с арабами!" Ему ответил один из лидеров забастовки: "Даже здесь, в тюрьме, можно быть свободным". Быть свободным – значит выбирать. Выбирать – быть верным себе или играть им на руку. Быть их ублюдком. Есть два вида ублюдков: есть ублюдок, который знает, что он ублюдок, и есть другой – который сидит, ест и жуёт, как свинья, и только они там, наверху, знают, что он их ублюдок. Он сам не знает. Но я знаю одно: эта забастовка – наша против них, и каждый должен выбрать, он с нами или с ними". Я спрашиваю, господин министр: кто настоящий ублюдок? Мы сделали свой выбор: мы будем бастовать, протестовать и творить – все вместе, евреи и арабы, религиозные и светские. Все вместе мы искореним зло из нашей любимой страны. Святость жизни, сохранение жизни и человеческий облик не должны иметь ни этнических, ни географических границ. Наш святой долг – вернуть всех похищенных в объятия их семей. Немедленно. Закончить эту проклятую войну и сменить власть "разделяй и властвуй", объявившую войну израильскому обществу".

Практически каждый кинематографист, выходивший на сцену во время церемонии, призывал к немедленному освобождению заложников.