16 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
16 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Культура

Умер знаменитый режиссер и актер Роберт Рэдфорд

время публикации: 16 сентября 2025 г., 15:25 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 16:19
Роберт Рэдфорд, 2017 год
Joel Ryan/Invision/AP

Во вторник, 16 сентября, в возрасте 89 лет умер Роберт Рэдфорд – знаменитый американский актер, кинорежиссер, продюсер и бизнесмен, лауреат премии "Оскар".

По данным The New York Times, Рэдфорд скончался во сне у себя дома в горах неподалеку от Прово, штат Юта.

Актер и режиссер Роберт Рэдфорд: 1936-2025. Фотогалерея

Чарльз Роберт Рэдфорд-младший родился 18 августа 1936 года в Санта-Монике, штат Калифорния, США. Окончил Колорадский университет в Боулдере. Профессионально занимался бейсболом. С 1959 года стал профессиональным актером. Был был одной из ключевых фигур "нового Голливуда": сыграл в классических картинах "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид" (1969), "Афера" (1973), "Вся президентская рать" (1976), "Из Африки" (1985). Как режиссер получил "Оскар" за "Обыкновенных людей" (1980), это была его дебютная киноработа. Он основал Sundance Institute и фестиваль Sundance, став символом независимого кино.

В 2018-м Рэдфорд объявил о завершении актерской карьеры, но в 2025 году появился с камео в сериале Dark Winds.

В общей сложности как актер за 65 лет кинокарьеры сыграл примерно в 50 фильмах. Как режиссер снял девять кинокартин.

Был дважды женат. У него было четверо детей.

