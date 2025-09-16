HBO откроет стриминг-платформу в Израиле

Американский телегигант HBO Max откроет собственную стриминг-платформу в Израиле в январе 2026 года. Об этом сообщает издание a href="https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001521878 target="_blank">Globes. Компания yes уже удалила весь контент HBO из своей библиотеки, объясняя этот шаг подготовкой к выходу в Израиле стриминговой платформы HBO Max от Warner Bros. Запуск проекта запланирован на середину января 2026 года, хотя изначально премьера стриминга от HBO должна была состояться в июне этого года. Однако за месяц до старта проекта стало известно, что запуск откладывается. Пока, правда, компания не нанимала сотрудников в Израиле и не открыла официально свое представительство.

В библиотеку HBO входят сериалы "Белый лотос", "Хитрости" и "Одни из нас", а также "Клан Сопрано", "Игра престолов", "Секс в большом городе" и "Прослушка". Вся эта библиотека должна появиться на новой платформе.

Права израильской компании yes на проекты HBO истекают на этой неделе, и уже некоторое время библиотека не обновлялась. В середине августа yes предупреждала зрителей, переименовав библиотеку американского концерта в "HBO: последняя возможность посмотреть". Однако никаких официальных уведомлений зрители не получали.