x
16 сентября 2025
|
последняя новость: 14:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 сентября 2025
|
16 сентября 2025
|
последняя новость: 14:57
16 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

HBO откроет стриминг-платформу в Израиле

Премьера
Сериал
время публикации: 16 сентября 2025 г., 14:55 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 14:47
HBO откроет стриминг-платформу в Израиле
Vianney Le Caer/Invision/AP

Американский телегигант HBO Max откроет собственную стриминг-платформу в Израиле в январе 2026 года. Об этом сообщает издание a href="https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001521878 target="_blank">Globes. Компания yes уже удалила весь контент HBO из своей библиотеки, объясняя этот шаг подготовкой к выходу в Израиле стриминговой платформы HBO Max от Warner Bros. Запуск проекта запланирован на середину января 2026 года, хотя изначально премьера стриминга от HBO должна была состояться в июне этого года. Однако за месяц до старта проекта стало известно, что запуск откладывается. Пока, правда, компания не нанимала сотрудников в Израиле и не открыла официально свое представительство.

В библиотеку HBO входят сериалы "Белый лотос", "Хитрости" и "Одни из нас", а также "Клан Сопрано", "Игра престолов", "Секс в большом городе" и "Прослушка". Вся эта библиотека должна появиться на новой платформе.

Права израильской компании yes на проекты HBO истекают на этой неделе, и уже некоторое время библиотека не обновлялась. В середине августа yes предупреждала зрителей, переименовав библиотеку американского концерта в "HBO: последняя возможность посмотреть". Однако никаких официальных уведомлений зрители не получали.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 16 сентября 2025

Телеканал HBO Max покажет сериал о 7 октября в США