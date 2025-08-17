Квентин Тарантино увозит семью в Лондон

Режиссер Квентин Тарантино заявил, что уезжает из Израиля в Великобритании, потому что хочет участвовать в работе над постановкой своей новой пьесы на подмостках лондонского театра Вест-Энд. По словам Тарантино, пьеса уже готова, работа над спектаклем начнется в начале 2026 года, и он вместе с семьей переберется в Лондон, чтобы активно участвовать в ней.

В интервью подкасту The Church of Tarantino режиссер также объяснил, почему передумал снимать фильм "Кинокритик", который должен был стать десятой и последней картиной режиссера. "Да кому вообще интересен фильм про чертового кинокритика?" – пошутил Тарантино. После чего объяснил, что в процессе подготовки к съемкам, понял, что слишком многое в новом сценарии основано на материале предыдущего фильма Тарантино "Однажды в Голливуде": "Это было слишком похоже на предыдущий фильм". Правда, тут же оговорился, что сходство между двумя картинами для него скорее атмосферное, чем сюжетное. Режиссер также отметил, что для фильма пришлось бы использовать технологию CGI для воссоздания Лос-Анджелеса 1969 года, а эта идея ему не нравилась. После чего снова признался, что сомневается в правильности выбора темы: "Я подумал, а могу ли я взять самую скучную профессию в мире и снять об этом фильм?" – сказал он. Впрочем, режиссер не исключил, что может еще вернуться к сценарию.

Сейчас Тарантино планирует полностью посвятить себя театральной постановке и только потом планирует подумать над тем, каким все-таки будет его десятый фильм.

Напомним, что еще один сценарий Тарантино – "Приключения Клиффа Бута" – уже в работе, но режиссером проекта стал не сам Тарантино, а Дэвид Финчер. "Приключения Клиффа Бута" – сиквел "Однажды в Голливуде", действие которого происходит спустя восемь лет после событий фильма. Брэд Питт вернулся к роли каскадера и дублера актера Рика Далтона Клиффа Бута. Бут "решает проблемы" одной из голливудских киностудий, прибегая к самым разным, в том числе и незаконным, методам давления. Съемки сериала стартовали в июле 2026 года и должны закончиться в начале 2026-го. Дата премьеры пока не объявлена. За проект отвечает стриминговая платформа Netflix.

Квентин Тарантино переехал в Израиль после того, как женился на израильской певице Даниэле Пик в 2018 году. В 2020 году у пары родился сын, а в 2022 году – дочь. Семья живет в Тель-Авиве.