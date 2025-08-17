"Народная забастовка" в Израиле: протестующие перекрывают трассы

Сегодня, в воскресенье 17 августа, по инициативе ряда семей заложников в Израиле проходит "народная забастовка", цель которой – заставить правительство пойти на сделку с ХАМАСом.

Формально "забастовка" началась в 6:29 (время начала нападения террористов из Газы на Израиль 7 октября 2023 года) с того, что на "площади похищенных" в Тель-Авиве развернули гигантский транспарант с изображениями 50 заложников (живых и мертвых), которых террористы продолжают удерживать в Газе.

Примерно через час после начала акции протестующие перекрыли шоссе №1 на въезде в Иерусалим.

Полиция сообщает: протестующие перекрыли утром шоссе №1 около въезда в Иерусалим, шоссе №75 в районе Нахалаль в обоих направлениях, шоссе №4 на перекрестке в районе Раананы во всех направлениях, шоссе №443 в районе перекрестка Шилат во всех направлениях.

С утра в сотнях мест в разных районах Израиля стали собираться протестующие с плакатами и транспарантами. Ожидается, что в общей сложности будет около 400 мест проведения подобных акций в течение сегодняшнего дня.

Кроме того, к забастовке присоединились Израильская медицинская ассоциация, местные органы власти, университеты, Ассоциация производителей, сотни других компаний и организаций.

На 20:00 запланировано начало массового митинга перед знанием "Кирии" в Тель-Авиве.

Полиция Израиля ранее заявила, что подготовилась к протестам, ожидаемым в различных районах страны. Тысячи полицейских и бойцов пограничной службы будут дежурить по всей стране в течение всего дня. "Цель деятельности полиции – прежде всего защита протестующих и их права на протест, а также соблюдение основных прав граждан на безопасность жизни и имущества и свободу передвижения", – поясняет пресс-служба полиции. "Следует подчеркнуть, что свобода протеста и выражения мнений не означает свободу поджогов, перекрытия основных дорог или ограничения свободы передвижения людей", – сказано в заявлении израильской полиции. "Запрещается блокировать транспортные пути без разрешения и способом, который может поставить под угрозу безопасность участников дорожного движения или нанести ущерб свободе передвижения граждан. Поджоги и использование пиротехники, которые могут поставить под угрозу общественную безопасность и/или нанести ущерб имуществу, опасны и запрещены", – заявляют в полиции.

Многие семьи удерживаемых в Газе израильтян заявляют, что расширение военной операции в секторе и нежелание членов правительства включать возвращение заложников в официальные цели войны означает отказ от их спасения. Генерал-майор запаса Ноам Тибон, возглавивший штаб по подготовке забастовки, призвал граждан "оставить всё и выйти на улицы, чтобы спасти заложников и жизни израильских солдат".