Фильм "С нуля: истории из Газы" вошел в список лучших картин 2025 года по версии Independent

Киноальманах палестинских режиссеров "С нуля: истории из Газы", снятый во время войны в Газе, вошел в список из 25 лучших фильмов 2025 года по версии издания Independent. "С нуля: истории из Газы" – это сборник из 22 короткометражек режиссеров из Газы. Идея картины принадлежит палестинскому режиссеру Рашиду Машарави. Фильм был представителем Палестины в иностранной категории премии "Оскар" в 2025 году. Премьера картины должна была состояться на Каннском кинофестивале в мае 2024 года, однако отборщики смотра не взяли фильм в программу. В знак протеста Машарави арендовал помещение в Каннах вне фестивального пространства и все-таки показал свой фильм на Лазурном берегу. Машарави презентовал картину в смокинге и галстуке-бабочке в цветах палестинской куфии.

Список составлен кинокритиком издания Клариссой Лафри, которая назвала картину "одной из выдающихся работ о геноциде".

В рейтинге Лафри также оказалась лента "Бруталист" Брэди Корбета, рассказывающая о судьбе спасшегося в Холокосте еврейского архитектора в Америке. За эту картину Эдриан Броуди получил вторую статуэтку "Оскар" 2025 года в категории "Лучшая мужская роль". Кроме того, в рейтинг Лафри попали "Бугония" Йоргоса Лантимоса, "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона, "Носферату" Роберта Эггерса и другие картины.