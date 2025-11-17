x
17 ноября 2025
|
последняя новость: 20:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2025
|
17 ноября 2025
|
последняя новость: 20:06
17 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Папа Лев XIV принял у себя голливудских звезд

Звезды
Ватикан
время публикации: 17 ноября 2025 г., 18:58 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 18:58
Папа Лев XIV принял у себя голливудских звезд
AP Photo/Gregorio Borgia

Впервые в истории Папского Престола Папа Римский пригласил к себе на аудиенцию голливудских актеров и режиссеров, среди которых Кейт Бланшетт, Вигго Мортенсен и Моника Беллуччи. Лев XIV призвал кинематографистов продолжать свою работу в качестве "пилигримов воображения", которые "приносят надежду". Он отметил роль кино в развлечении и просвещении и его "способность удивлять". Понтифик также заявил, что огорчен "тревожным снижением" посещаемости кинотеатров. И призвал кинематографистов не пренебрегать "ранами мира".

"Насилие, бедность, изгнание, одиночество, зависимость и забытые войны – это проблемы, которые нужно признавать и о которых нужно рассказывать", – сказал Папа. "Хорошее кино не эксплуатирует боль; оно признаёт и исследует её, – добавил он. – Так поступали все великие режиссёры".

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook