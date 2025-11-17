Папа Лев XIV принял у себя голливудских звезд

Впервые в истории Папского Престола Папа Римский пригласил к себе на аудиенцию голливудских актеров и режиссеров, среди которых Кейт Бланшетт, Вигго Мортенсен и Моника Беллуччи. Лев XIV призвал кинематографистов продолжать свою работу в качестве "пилигримов воображения", которые "приносят надежду". Он отметил роль кино в развлечении и просвещении и его "способность удивлять". Понтифик также заявил, что огорчен "тревожным снижением" посещаемости кинотеатров. И призвал кинематографистов не пренебрегать "ранами мира".

"Насилие, бедность, изгнание, одиночество, зависимость и забытые войны – это проблемы, которые нужно признавать и о которых нужно рассказывать", – сказал Папа. "Хорошее кино не эксплуатирует боль; оно признаёт и исследует её, – добавил он. – Так поступали все великие режиссёры".