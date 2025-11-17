В Сингапуре вынесен приговор по делу о нападении на певицу Ариану Гранде

Суд Сингапура приговорил к девяти суткам тюрьмы гражданина Австралии Джонсона Вэня, который совершил нападение на актрису и певицу Ариану Гранде во время азиатской премьеры фильма "Злая".

Инцидент произошел 13 ноября. 26-летний мужчина, известный также под прозвищем Pajama Man, перепрыгнул через заграждение, выбежал на красную дорожку, подскочил к Ариане и схватил ее за плечи. Певица не могла скрыть потрясения вторжением в личное пространство.

Суд признал его серийным нарушителем, который поступает так, чтобы завоевать популярность в социальных сетях. В прошлом помешал ходу концертов Кэти Перри и певца The Weekend, а также ходу нескольких спортивных состязаний, избежав за это ответственности.