Умер сооснователь рок-группы Kiss Эйс Фрейли

16 октября в Морристауне (штат Нью-Джерси, США) в возрасте 74 лет умер гитарист и один из основателей рок-группы Kiss Эйс Фрейли. О смерти сообщили его близкие.

По данным СМИ, несколько недель назад Фрейли упал у себя дома, получил тяжелую травму головы, был госпитализирован, его жизнь поддерживалась ИВЛ. В итоге была констатирована смерть мозга.

Пол Дэниел "Эйс" Фрейли родился в 1951 году в Бронксе, начал играть на гитаре в 13 лет. Его фирменные гитарные соло и сценические спецэффекты помогли сформировать узнаваемый образ Kiss. Он стоял у истоков Kiss вместе с Полом Стэнли, Джином Симмонсом и Питером Криссом и сыграл на ранних ключевых альбомах группы. Среди его самых известных работ – хитовая кавер-версия New York Groove из сольного альбома 1978 года. В 2014 году он был введен в Зал славы рок-н-ролла в составе Kiss.

Музыкант покидал коллектив Kiss в 1980-е, а затем возвращался для масштабного воссоединения в 1996-2002 годах, продолжая сольную карьеру.